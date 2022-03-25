İtalya - K. Makedonya maçı sona erdi. Maçın bitmesinin ardından İtalya elendi mi? FIFA 2022 Dünya Kupası İtalya gruplara kaldı mı? İtalya Dünya Kupası'na gidemedi mi? merak edildi.

İTALYA - KUZEY MAKEDONYA MAÇI BİTTİ Mİ?

Maç 1-0 Kuzey Makedonya'nın galibiyeti ile tamamlandı.

İTALYA - KUZEY MAKEDONYA GOLLERİ KİM ATTI?

Maç 1-0 bitti. Maçtaki goller şöyle:

K. Makedonya'nın golleri:

90+2. dakika : Aleksandar Trajkovski

İTALYA ELENDİ Mİ?

İtalya 1-0 yenildiği için turnuvaya veda etti. Eğer A Milli takımımız Portekiz'i eleseydi finalde Kuzey Makedonya ile eşleşecekti.

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