İtalya elendi mi? FIFA 2022 Dünya Kupası İtalya gruplara kaldı mı? İtalya Dünya Kupası'na gidemedi mi?
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İtalya - Kuzey Makedonya maçının ardından izleyiciler, İtalya elendi mi? FIFA 2022 Dünya Kupası İtalya gruplara kaldı mı? İtalya Dünya Kupası'na gidemedi mi? merak ediyor. Peki, İtalya tamamen elendi mi? İtalya gruplara kalamadı mı? İşte detaylar...
İtalya - K. Makedonya maçı sona erdi. Maçın bitmesinin ardından İtalya elendi mi? FIFA 2022 Dünya Kupası İtalya gruplara kaldı mı? İtalya Dünya Kupası'na gidemedi mi? merak edildi.
Maç 1-0 Kuzey Makedonya'nın galibiyeti ile tamamlandı.
Maç 1-0 bitti. Maçtaki goller şöyle:
K. Makedonya'nın golleri:
- 90+2. dakika : Aleksandar Trajkovski
İtalya 1-0 yenildiği için turnuvaya veda etti. Eğer A Milli takımımız Portekiz'i eleseydi finalde Kuzey Makedonya ile eşleşecekti.
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