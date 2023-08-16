İtalya'da Turizm Sezonu Rekor Sayıda Turistle Başladı

İtalya'da turizm sezonu olan 'Ferragosto' rekor sayıda turistin katılımıyla başladı. Ülkeye gelecek yabancı turist sayısının tüm zamanların rekoru olan 96 milyonu aşması bekleniyor. İtalyan ekonomisinin daralması ve yüksek enflasyon nedeniyle daha fazla İtalyan tatil için yurtdışına seyahat etmek yerine İtalya'da kalmayı tercih ediyor.

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Roma'daki turistlerin çeşitli görüntüleri

İtalya'da turizm sezonunun zirveye çıktığı resmi tatil olan "Ferragosto" rekor sayıda turistin katılımıyla Salı günü başladı.

İtalyan turizm sektörü, Kovid-19 salgını sırasında düştüğü dip noktadan toparlanıyor. Basında yer alan haberlere göre bu yıl ülkeye gelecek yabancı turist sayısının, 2019'da kaydedilen ve tüm zamanların rekoru olan yaklaşık 96 milyonu aşması bekleniyor.

Öte yandan istatistikler, yavaşlayan ekonomik büyüme ve yüksek enflasyon nedeniyle daha fazla İtalyanın, tatil için yurtdışına seyahat etmek yerine İtalya'da kalmayı tercih ettiğini gösterdi.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün en son verileri, İtalyan ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0,3 oranında daraldığını ve fiyatların, Temmuz ayında bir yıl öncesine göre yüzde 5,9 yükseldiğini ortaya koydu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Roma'dan bildiriyor. (XHTV)