İtalya'da futbolda yasa dışı bahis soruşturması devam ederken, Roma'da forma giyen Polonyalı genç oyuncu Nicola Zalewski'nin de yasa dışı bahis oynadığı iddia edildi. Juventus'ta forma giyen Nicola Fagioli ile başlayan yasa dışı bahis skandalına bir futbolcunun daha adı karıştı. Ünlülerin fotoğrafçısı Fabrizio Corona, bahis skandalına karışan 4. futbolcunun Roma'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Zalewski olduğunu iddia etti.

İtalya'da neler oluyor! Bir futbolcu daha kendisine bahis oynamış

İtalya'da Torino Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü futbolda yasa dışı bahis soruşturmasının yankıları devam ederken, Roma'da forma giyen Polonyalı genç oyuncu Nicola Zalewski'nin de yasa dışı bahis oynadığı ileri sürüldü.

İtalya'da bahis soruşturmasının yankıları genişleyerek devam ediyor.

Juventus'ta forma giyen Nicola Fagioli ile başlayan perşembe günü Nicola Zaniolo ve Sandro Tonali'nin dahil edildiği yasa dışı bahis skandalında bir futbolcunun adı daha gündeme geldi.

BİR OYUNCU DAHA ÇIKTI

Ülkede bahis skandalına karışan oyuncuların adını duyuran, ünlülerin fotoğrafçısı olarak bilinen Fabrizio Corona, kendi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, bahis skandalına karışan 4. futbolcunun İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen Polonyalı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicola Zalewski olduğunu iddia etti.

La Republica'da yer alan haberde, Zalewski'nin, 22 Mayısta oynanan Roma-Salernitana maçında sarı kart göreceğine dair bahis aldı ve tam maç sona ererken 90+4. dakikada sarı kart gördüğü yazıldı.