İtalya'da kim şampiyon oldu? İnter, Hakan Çalhanoğlu şampiyon oldu mu? - Haberler

İtalya Serie A'da sezonun son maçında Milan, deplasmanda Sassuolo'yu 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Bu sezon milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile zirve için çekişen Milan, 11 yıl aranın ardından şampiyon olma başarısı gösterdi. İtalya'da kim şampiyon oldu ve İnter, Hakan Çalhanoğlu şampiyon oldu mu gibi sorular yanıtını buldu.

İTALYA'DA KİM ŞAMPİYON OLDU?

Milan'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 17. ve 32. dakikada Giroud ve 36. dakikada Kessie'den geldi. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Milan, ligi 86 puanla bitirdi ve 11 yıl sonra İtalya Serie A'da şampiyonluk ipini göğüsledi.

INTER KAZANDI AMA YETMEDİ

Milan'ın en yakın takipçisi Inter ise sahasında konuk ettiği Sampdoria'yı 3-0 mağlup etti. Inter'e galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Ivan Perisic ile 55 ve 57. dakikalarda Juaquin Correa kaydetti. Inter sezonu 84 puanla 2. sırada tamamladı.

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