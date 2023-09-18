18 Eylül günü İtalya'da deprem olup olmadığı merak ediliyor. Sabah saatlerinde hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar arama motorlarında İtalya'da deprem mi oldu? Son dakika! 18 Eylül günü İtalya deprem oldu mu, kaç şiddetinde? sorularına yanıt aradı.

İtalya'da deprem mi oldu? Son dakika! 18 Eylül günü İtalya deprem oldu mu, kaç şiddetinde? soruları merak ediliyor. 18 Eylül günü sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntının ardından arama motorlarında İtalya'da deprem mi oldu? sorusu gündeme geldi. Peki, İtalya'da deprem mi oldu? Son dakika! 18 Eylül günü İtalya deprem oldu mu, kaç şiddetinde?

İTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

18 Eylül günü İtalya'da sarsıntı hissedildiği öne sürülürken sosyal medyada bazı vatandaşlar 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hakkında paylaşımlar yapıyor. Deprem ile ilgili henüz resmi bir veri ve açıklama bulunmamaktadır.