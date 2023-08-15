İtalya bu cinayetle çalkalanıyor! 21 yaşındaki genç kız vahşice öldürüldü, Türk sevgilisi ise gözaltında

İtalya'da kan donduran bir cinayet işlendi. Ülkenin güneyinde bulunan Silandro kasabında 21 yaşındaki Celine Frei Matzohl isimli genç kız, Türk sevgilisinin evinde ölü bulundu. Cinayet zanlısı Türk genci tutuklanırken, Silandro Belediye Başkanı Dieter Pinggera ise kasabada 50 yıldır ilk kez bir cinayetin işlendiği bildirildi.