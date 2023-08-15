İtalya bu cinayetle çalkalanıyor! 21 yaşındaki genç kız vahşice öldürüldü, Türk sevgilisi ise gözaltında
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İtalya'da kan donduran bir cinayet işlendi. Ülkenin güneyinde bulunan Silandro kasabında 21 yaşındaki Celine Frei Matzohl isimli genç kız, Türk sevgilisinin evinde ölü bulundu. Cinayet zanlısı Türk genci tutuklanırken, Silandro Belediye Başkanı Dieter Pinggera ise kasabada 50 yıldır ilk kez bir cinayetin işlendiği bildirildi.
İtalya'da 21 yaşındaki Celine Frei Matzohl adlı genç kızın, vücudunda çok sayıda bıçak darbesiyle Türk sevgilisinin evinde ölü olarak bulunması ülkeyi ayağa kaldırdı.
AVUSTURYA'YA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Quotidiano Nazionale'de yer verilen habere göre ülkenin güneyindeki Silandro kasabasında meydana gelen olay sonrası Ömer Ç. isimli Türk genci, Avusturya'ya kaçmaya çalışırken yakalandı. Cinayet şüphesiyle tutuklanan ÖmerÇ., Bolzano Cezaevi'ne sevk edildi.
50 YILDIR HİÇ CİNAYET İŞLENMEMİŞTİ
Öte yandan kan donduran cinayete ilişkin açıklamalarda bulunan Silandro Belediye Başkanı Dieter Pinggera, kasabada 50 yıldır hiç cinayet işlenmediğini duyurarak, kasaba sakinlerinin şokta olduğunu söyledi.