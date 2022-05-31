İtalya - Arjantin ne zaman, hangi kanalda? İtalya - Arjantin maçı şifresiz mi? İtalya - Arjantin maçı hakemi kim? - Haberler

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İtalya - Arjantin ne zaman, hangi kanalda? İtalya - Arjantin maçı şifresiz mi? İtalya - Arjantin maçı hakemi kim?

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İtalya - Arjantin ne zaman, hangi kanalda? İtalya - Arjantin maçı şifresiz mi? İtalya - Arjantin maçı hakemi kim?

Finalissima'da hedefine ulaşmak isteyen İtalya - Arjantin bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan İtalya - Arjantin maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.

Finalissima'da heyecanla beklenen müsabakada İtalya - Arjantin karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi İtalya - Arjantin maçı şifresiz mi? İtalya - Arjantin maçı hakemi kim? İtalya - Arjantin maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

İtalya - Arjantin, Finalissima maçı, 01-06-2022 Çarşamba günü saat 21.45'te oynanacak.

İtalya - Arjantin Finalissima maçı S Sport'tan yayınlanacak.

İtalya - Arjantin maçını izlemek için S Sport'tan kullanıcısı olmalısınız.

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