İtalya-Arjantin maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? - Haberler

Finalissima 2022'de geri sayım başladı. İtalya ile Arjantin, dev finalde kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İtalya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...

İTALYA-ARJANTİN MAÇI HANGİ GÜN?

İtalya-Arjantin Maçı, 01 Haziran Çarşamba günü oynanacak.

İTALYA-ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA?

İtalya-Arjantin Maçı, saat 21:45 başlayacak.

İTALYA-ARJANTİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İtalya ve Arjantin, karşı karşıya geleceği Finalissima maçı, Londra'da, Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

İTALYA-ARJANTİN MAÇIHANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

İtalya ile Arjantin arasındaki Finalissima maçı, CBC Sport, S Sport, S Sport Plus kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

İTALYA-ARJANTİN MAÇI CBC SPORT CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

İTALYA-ARJANTİN MAÇISSPORT CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

İTALYA-ARJANTİN MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

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