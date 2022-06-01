İtalya-Arjantin maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? - Haberler

İtalya-Arjantin maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
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Finalissima 2022'de geri sayım başladı. İtalya ile Arjantin, dev finalde karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İtalya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Finalissima 2022'de geri sayım başladı. İtalya ile Arjantin, dev finalde kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İtalya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...
İtalya-Arjantin Maçı, 01 Haziran Çarşamba günü oynanacak.
İtalya-Arjantin Maçı, saat 21:45 başlayacak.
İtalya ve Arjantin, karşı karşıya geleceği Finalissima maçı, Londra'da, Wembley Stadyumu'nda oynanacak.
İtalya ile Arjantin arasındaki Finalissima maçı, CBC Sport, S Sport, S Sport Plus kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.