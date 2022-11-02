FIFA 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala vatandaşlar hangi ülkelerin Dünya Kupası'na katıldıklarını merak ediyor. Bu ülkeler arasında İtalya var mı araştırılıyor. Peki, İtalya 2022 Dünya Kupası'nda yok mu, neden yok? İtalya FIFA 2022 Dünya Kupası'na gidemedi mi, neden katılamadı? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. İtalya 2022 Dünya Kupası'nda yok mu, neden yok? İtalya FIFA 2022 Dünya Kupası'na gidemedi mi, neden katılamadı?

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

İTALYA FIFA 2022 DÜNYA KUPASINA KATILMIYOR MU, NEDEN YOK?

İtalya play-off turu yarı final maçında Kuzey Makedonya'ya yenilmişti ve FIFA 2022 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmişti. Buna göre İtalya, FIFA 2022 Dünya Kupası turnuvasında yer almayacak. İtalya FIFA 2022 Dünya Kupası'nda bulunmayacak .

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI VE GRUPLARI

A Grubu:

Katar

Ekvador

Senegal

Hollanda

B Grubu:

İngiltere

İran

ABD

Galler

C Grubu:

Arjantin

Suudi Arabistan

Meksika

Polonya

D Grubu:

Fransa

Avustralya

Danimarka

Tunus

E Grubu:

İspanya

Kosta Rika

Almanya

Japonya

F Grubu:

Belçika

Kanada

Fas

Hırvatistan

G Grubu:

Brezilya

Sırbistan

İsviçre

Kamerun

H Grubu:

Portekiz

Gana

Uruguay

Güney Kore