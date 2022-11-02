İtalya 2022 Dünya Kupası'nda yok mu, neden yok? İtalya FIFA 2022 Dünya Kupası'na gidemedi mi, neden katılamadı?
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FIFA 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala vatandaşlar hangi ülkelerin Dünya Kupası'na katıldıklarını merak ediyor. Bu ülkeler arasında İtalya var mı araştırılıyor. Peki, İtalya 2022 Dünya Kupası'nda yok mu, neden yok? İtalya FIFA 2022 Dünya Kupası'na gidemedi mi, neden katılamadı? İşte detaylar...
2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. İtalya 2022 Dünya Kupası'nda yok mu, neden yok? İtalya FIFA 2022 Dünya Kupası'na gidemedi mi, neden katılamadı?
Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.
İtalya play-off turu yarı final maçında Kuzey Makedonya'ya yenilmişti ve FIFA 2022 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmişti. Buna göre İtalya, FIFA 2022 Dünya Kupası turnuvasında yer almayacak. İtalya FIFA 2022 Dünya Kupası'nda bulunmayacak.
A Grubu:
Katar
Ekvador
Senegal
Hollanda
B Grubu:
İngiltere
İran
ABD
Galler
C Grubu:
Arjantin
Suudi Arabistan
Meksika
Polonya
D Grubu:
Fransa
Avustralya
Danimarka
Tunus
E Grubu:
İspanya
Kosta Rika
Almanya
Japonya
F Grubu:
Belçika
Kanada
Fas
Hırvatistan
G Grubu:
Brezilya
Sırbistan
İsviçre
Kamerun
H Grubu:
Portekiz
Gana
Uruguay
Güney Kore