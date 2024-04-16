İşyeri önünde yuva yapmak için çalı toplayan kargalara isyan

Yuva yapmak için işyeri önüne çalı toplayan kargalara böyle isyan etti: "Patron kargalar kadar çalışmıyorsunuz diyor"

İSTANBUL - Hadımköy'de yuva yapmak için işyeri önüne çalı, poşet ve çivi gibi şeyleri toplayan kargalara isyan eden çalışan o anları sosyal medyada paylaştı. Kargaları şikayet eden çalışan, "Her gün bunları süpürmekten gına geldi. O değil maaşlarımızı da etkiliyor. Patron 'kargalar kadar çalışmıyorsunuz' diyor. Bu işin sonunu getirmek lazım" diyerek yüzleri gülümsetti.

Hadımköy'de bulunan bir işyerinde yuva yapmak için işyeri önüne çalı, poşet ve çivi gibi şeyleri toplayan kargalara işyeri çalışanı isyan etti. Topladıkları çalıların işyerinin önünde birikmesiyle çalışan kargaları şikayet ederek o anları sosyal medyada paylaştı. Videoda kargaları şikayet eden çalışan, "Bu kargaları şikayet ediyorum artık. Beni hayattan soğuttular. Yuva yapacak diye şuraya topladıkları malzemelere bak. Her gün bunları süpürmekten gına geldi. Yuva yapacağım diye böyle şeyler toplanır mı bunlar hep inşaat malzemeleri. Bu vidayı nasıl kaldırıyorlar. Bunlar ağır. Bıçak bile getirmişler. O değil maaşlarımızı da etkiliyor. Patron 'kargalar kadar çalışmıyorsunuz' diyor. Bu işin sonunu getirmek lazım" diye konuştu. Video sosyal medyada gündem olurken izleyenlerin ise yüzleri güldü.