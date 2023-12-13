İsviçre usulü spaetzle tarifi! MasterChef İsviçre usulü spaetzle nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel İsviçre usulü spaetzle hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında İsviçre usulü spaetzle hazırladı. Peki, İsviçre usulü spaetzle nedir? İsviçre usulü spaetzle nasıl yapılır? İsviçre usulü spaetzle nedir?

İsviçre mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif İsviçre usulü spaetzle ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, İsviçre usulü spaetzle nasıl yapılır? İsviçre usulü spaetzle nedir? İsviçre usulü spaetzle nasıl yapılır, İsviçre usulü spaetzle yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te İsviçre usulü spaetzle yapıldı, evde klasik İsviçre usulü spaetzle yapıldı! İşte en güzel İsviçre usulü spaetzle!

İSVİÇRE USULÜ SPAETZLE TARİFİ!

400g un

4 yumurta

20 cl su

Bir tutam tuz

1. Büyük bir salata kasesine 400 gr unu dökün.

2. Yumurtaları omlet şeklinde çırpın ve una ekleyin.

3. Salata kasesine su ve bir avuç tuzu ekleyin.

4. Oldukça kalın ve tutarlı bir hamur elde edene kadar hamuru karıştırın.

5. 1 saat dinlenmeye bırakın.