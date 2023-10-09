İsviçre Seyahat Acenteleri İsrail Tatil Programlarını İptal Etti

İsviçre'de seyahat acenteleri, İsrail ve Filistin'deki gerilim nedeniyle İsrail'e yönelik tatil programlarını iptal etti. Daha önce yapılan rezervasyonlar ücretsiz olarak iptal edilebilecek.

İsviçre'de seyahat acentelerinin, İsrail ve Filistin'de yaşanan gerilimin ardından İsrail'e yönelik tatil programlarını iptal ettiği bildirildi.

Seyahat acenteleri, İsrail için sundukları tatil tekliflerini bir sonraki duyuruya kadar iptal ettiklerini duyurdu. Daha önce yapılan rezervasyonlar, ücretsiz olarak iptal edilebilecek.

İsviçre Dışişleri Bakanlığının, İsrail için "seyahat" uyarısı yayımlamasının ardından acentelerin, bu ülkede bulunanları geri getirmek için çalıştığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsviçre Uluslararası Hava Yollarının yarın İsviçre vatandaşlarını İsrail'den ülkelerine getireceği kaydedildi.

Tel Aviv'den Zürih'e yapılacak özel uçuşta öncelikle İsviçre vatandaşlarına yer verileceği belirtildi.