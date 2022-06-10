İsviçre - Portekiz maçı ne zaman hangi kanalda? İsviçre - Portekiz maçı şifresiz mi? İsviçre - Portekiz maçı hakemi kim?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Uluslar Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen İsviçre - Portekiz bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan İsviçre - Portekiz maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Uluslar Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada İsviçre - Portekiz karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi İsviçre - Portekiz maçı şifresiz mi? İsviçre - Portekiz maçı hakemi kim? İsviçre - Portekiz maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
İsviçre - Portekiz, Uluslar Ligi maçı, 12-06-2022 Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.
İsviçre - Portekiz Uluslar Ligi maçı S Sport'tan yayınlanacak.
İsviçre - Portekiz maçını izlemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.
Haberler.com - Gündem