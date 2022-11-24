Dünya kupası karşılaşmaları tüm hızıyla devam ederken bugünkü karşılaşmalar arasında yer alan İsviçre - Kamerun maçının yaklaşması ile birlikte İsviçre Kalecisi kim? Sorusu ve İsviçre milli takım teknik direktörü kim? Sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, İsviçre Kalecisi kim? İsviçre milli takım teknik direktörü kim?

Sporseverler tarafından 24 Kasım tarihinde oynanacak olan Dünya kupası karşılaşmalarından, 24 Kasım İsviçre - Kamerun Dünya Kupası maçında İsviçre Kalecisi kim? Sorusu, maça saatler kala vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin araştırılan bir diğer soru ise İsviçre milli takım teknik direktörü kim? Sorusu oluyor. Peki, İsviçre Kalecisi kim? İsviçre milli takım teknik direktörü kim?

İSVİÇRE KALECİSİ KİM?

İsviçre'nin kalecileri arasında Gregor Kobel, Jonas Omlin, Yann Sommer, Philipp Köhn yer alıyor.

İSVİÇRE MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Murat Yakın, İsviçre millî futbol takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmaktadır. Yakın, Türk asıllı İsviçreli eski futbolcu ve teknik direktördür.