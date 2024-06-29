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İsviçre İtalya maçı CANLI izle! (EURO 2024) İsviçre İtalya EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

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İsviçre İtalya EURO 2024 maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler İsviçre İtalya maçı canlı izle araştırması yapıyor. İsviçre İtalya maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. İsviçre İtalya maçı şifresiz olarak ekranlara geliyor. Peki, İsviçre İtalya maçını hangi kanal veriyor? İşte İsviçre İtalya canlı izle araştırması yapanlar için maçın yayın bilgileri...

İsviçre İtalya maçı canlı izle! İsviçre İtalya EURO 2024 maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler İsviçre İtalya maçı canlı izle araştırması yapıyor. İsviçre İtalya maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. İsviçre İtalya maçı şifresiz olarak ekranlara geliyor. Peki, İsviçre İtalya maçını hangi kanal veriyor? İşte İsviçre İtalya canlı izle araştırması yapanlar için maçın yayın bilgileri haberimizde...

İSVİÇRE - İTALYA MAÇI CANLI İZLE

İsviçre İtalya maçını canlı izlemek için haberimizin detaylarında yer alan İsviçre İtalya maçı canlı yayın başlığı altında yer alan bilgiler ışığında İsviçre İtalya maçı canlı izle keyfini yaşayabilirsiniz. İyi seyirler...

İsviçre İtalya maçı CANLI izle! (EURO 2024) İsviçre İtalya EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

İSVİÇRE - İTALYA MAÇI CANLI YAYIN

İsviçre İtalya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İsviçre İtalya maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

  • Uydu: TÜRKSAT 4A
  • Frekans: 11794
  • Polarizasyon: V Dikey
  • Sembol Oranı: 30.000
  • FEC: 3/4
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İSVİÇRE - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İsviçre İtalya maçı saat 19.00'da başlayacak.

İSVİÇRE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

İsviçre İtalya maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.

İSVİÇRE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçre İtalya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İSVİÇRE - İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İsviçre İtalya maçı Berlin'de, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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