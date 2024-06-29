İsviçre İtalya maçı CANLI izle! (EURO 2024) İsviçre İtalya EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

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İSVİÇRE - İTALYA MAÇI CANLI İZLE

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İSVİÇRE - İTALYA MAÇI CANLI YAYIN

İsviçre İtalya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İsviçre İtalya maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

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İSVİÇRE - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İsviçre İtalya maçı saat 19.00'da başlayacak.

İSVİÇRE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

İsviçre İtalya maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.

İSVİÇRE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçre İtalya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İSVİÇRE - İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İsviçre İtalya maçı Berlin'de, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.