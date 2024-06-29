İsviçre İtalya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İsviçre İtalya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

İsviçre İtalya maç özeti! EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İsviçre İtalya maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler İsviçre İtalya maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, İsviçre İtalya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, İsviçre İtalya maç özeti haberimizde...

İSVİÇRE - İTALYA MAÇ ÖZETİ

İsviçre İtalya maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

İSVİÇRE - İTALYA MAÇI GENİŞ ÖZETİ

İsviçre İtalya maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz.

İSVİÇRE - İTALYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İsviçre İtalya maçı 2-0'lık İsviçre üstünlüğüyle devam ediyor.

İSVİÇRE - İTALYA MAÇI NE ZAMANDI?

İsviçre İtalya maçı 29 Haziran 2024 Cumartesi günü oynandı.

İSVİÇRE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İsviçre İtalya maçı canlı olarak TRT 1'den yayınlandı.