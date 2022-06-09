İsviçre - İspanya maçı canlı izle! UEFA Uluslar Ligi İsviçre - İspanya maçı başladı mı, maç kaç kaç, golleri kim attı? Maçı canlı HD izle! - Haberler

İsviçre - İspanya maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçı internetten HD olarak izlemek isteyen seyirciler, İsviçre - İspanya HD izle! İsviçre - İspanya canlı izle! İsviçre - İspanya maçını full HD izle! araştırması yapıyor. Peki, İsviçre - İspanya maçı kaç kaç? İsviçre - İspanya maçı başladı mı? İsviçre - İspanya maçı bitti mi? İsviçre - İspanya maçının gollerini kim attı? Ayrıntılar yazımızda...

İSVİÇRE - İSPANYA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İsviçre - İspanya UEFA Avrupa Uluslar Ligi maçı 9 Haziran 2022 Perşembe günü yani bugün saat 21:45'te başlayacak.

İSVİÇRE - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçre - İspanya maçı S Sport ekranlarında yayınlanacak.

İSVİÇRE - İSPANYA MAÇI CANLI İZLE

Maçı S Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

S SPORTS CANLI İZLE!

İSVİÇRE - İSPANYA MAÇI KAÇ KAÇ, GOLLERİ KİM ATTI?

Maç 1-0 İspanya'nın üstünlüğü ile devam ediyor. Maçın golleri şöyle:

İspanya'nın golleri:

13. dakika : Pablo Sarabia

İSVİÇRE - İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Geneva'da, Geneve Stadyumu'nda oynanacak.

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