2022 Dünya Kupası'nda son 16 maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanan Portekiz-İsviçre maçında, İsviçre 6-1 lik skorla Portekiz'e yenilerek turnuvaya veda etti. Bunun ardından vatandaşlar, İsviçre elendi mi, çeyrek finale çıkamadı mı? İsviçre 2022 Dünya Kupası'ndan elendi mi, hangi takıma elendi? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. İsviçre elendi mi, çeyrek finale çıkamadı mı? İsviçre 2022 Dünya Kupası'ndan elendi mi, hangi takıma elendi?

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Turnuva, 20 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

PORTEKİZ-İSVİÇRE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Dünya Kupası son 16 turu eşleşmesinde Portekiz, İsviçre'yi 6-1 yendi. Bunun ardından İsviçre turnuvaya veda etmiş oldu.

İSVİÇRE ELENDİ Mİ?

İsviçre 6 Aralık 2022 tarihinde oynanan son 16 maçında Portekiz'e yenildi ve turnuvadan elendi.