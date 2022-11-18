İsviçre Dünya Kupası'nda var mı? İsviçre Dünya Kupası'na gidiyor mu?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, İsviçre Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? İsviçre Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, İsviçre Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar...

İsviçre Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, İsviçre Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? İsviçre Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, İsviçre Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar haberimizde...

İSVİÇRE DÜNYA KUPASINDA VAR MI?

İsviçre 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında yer almaktadır. Dünya Kupası'nda G grubunda yer alan İsviçre'nin gruptaki rakipleri Brezilya, Sırbistan ve Kamerun'dur. 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?