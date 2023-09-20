İsviçre'de Federal Parlamento, yüzü tamamen kapatan giyimlerin yasaklanmasını öngören yasa tasarısı hakkında kararını verdi. Tasarının kabulü, 151 lehte oy karşısında 29 aleyhte oy ve 6 çekimser oyla gerçekleşti. Peki, İsviçre'de çarşaf yasaklandı mı? İsviçre burka yasak mı? İşte detaylar…

Tasarıya göre, kamuya açık alanlarda yüzün tamamen kapalı olması yasaklanırken, gözler, burun ve ağızın görünür olması gerekiyor. Sağlık nedenleri veya ibadethanelerde yüzü kapatabilme istisnaları bulunuyor ve izin verildiği takdirde bazı gösterilerde de yüzün kapatılması serbest olacak. Yasayı ihlal edenlere 1,000 İsviçre frangına kadar para cezası uygulanabilecek. Peki, İsviçre'de çarşaf yasaklandı mı? İsviçre burka yasak mı? İşte detaylar…

İSVİÇRE'DE ÇARŞAF YASAKLANDI MI?

İsviçre Adalet Bakanı Elisabeth Baume-Schneider, bazı insanların güvenlik endişesiyle yüzlerini örtmek isteyebileceğini, ancak bu konuda orantılı bir yaklaşımın önemli olduğunu belirtti. Halk Partisi Milletvekili Walter Wobmann ise yasa tasarısının burkaların yanı sıra maskeli siyasi göstericileri veya vandalizm yapanları da hedef aldığını savundu. Bu yeni yasa, İsviçre'nin tüm kantonlarında geçerli olacak.

İsviçre'de bir yasa tasarısının yürürlüğe girebilmesi için Federal Parlamento ve Eyaletler Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor. Kabul edilen tasarılar kanunlaşarak Resmi Gazete'de yayınlanıyor.

İSVİÇRE BURKA YASAK MI?

İsviçre, burka yasağını kabul etme sürecine 2021 yılında başlamıştı. Kamuya açık alanlarda yüzün tamamen kapatılmasının yasaklanması, 7 Mart 2021 tarihinde yapılan bir halk oylamasında yüzde 51,2 oy oranıyla kabul edilmişti.