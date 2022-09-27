İsviçre - Çekya maçı ne zaman, hangi kanalda? İsviçre - Çekya maçı saat kaçta? İsviçre - Çekya maçı şifresiz mi, HD canlı izleme linki var mı?

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İSVİÇRE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

İsviçre - Çekya arasında AFG Arena stadyumunda oynanacak mücadele 27 Eylül Salı gün S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

İSVİÇRE - ÇEKYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İsviçre - Çekya arasındaki mücadele 27 Eylül Salı günü saat 21:45'de başlayacak.