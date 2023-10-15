İsviçre - Belarus maçı ne zaman? İsviçre - Belarus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İsviçre - Belarus maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, İsviçre - Belarus maçı hangi kanalda, saat kaçta? İsviçre - Belarus maçı ne zaman?

15 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan İsviçre - Belarus maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. İsviçre - Belarus maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise İsviçre - Belarus CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, İsviçre- Belarus maçı hangi kanalda, saat kaçta? İsviçre- Belarus maçı ne zaman?

İSVİÇRE - BELARUS MAÇI NE ZAMAN?

15 Ekim Pazar günü oynanacak olan İsviçre - Belarus karşılaşması saat 19:00'da St. Gallen'da, Kybunpark Stadyumu'nda oynanacak ve S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

İSVİÇRE - BELARUS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İsviçre - Belarus karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2 kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir.S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.