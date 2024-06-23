İsviçre- Almanya maçı ne zaman? İsviçre- Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 İsviçre- Almanya maçı canlı izleme linki

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 23 Haziran Pazar günü 22.00'de İsviçre- Almanya ve İskoçya-Macaristan maçları oynanacak. İsviçre- Almanya maçı ne zaman? İsviçre- Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 İsviçre- Almanya maçı canlı izleme linki

İSVİÇRE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

İsviçre - Almanya maçı 23 Haziran Pazar günü saat 22.00'da başlayacak.

İSVİÇRE- ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

İsviçre: Rodriguez, Widmer, Sommer, Schar, Akanji, Xhaka, Freuler, Aebischer, Ndoye, Embolo, Vargas

Almanya: Rüdiger, Tah, Neuer, Kimmich, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz