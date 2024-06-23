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İsviçre- Almanya maçı ne zaman? İsviçre- Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 İsviçre- Almanya maçı canlı izleme linki

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İsviçre- Almanya maçı ne zaman? İsviçre- Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 İsviçre- Almanya maçı canlı izleme linki EURO 2024'teki İsviçre-Almanya karşılaşmasının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Futbol severler, bu önemli karşılaşmayı canlı izleme linki aracılığıyla takip edebilecekler.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 23 Haziran Pazar günü 22.00'de İsviçre- Almanya ve İskoçya-Macaristan maçları oynanacak. İsviçre- Almanya maçı ne zaman? İsviçre- Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 İsviçre- Almanya maçı canlı izleme linki

İSVİÇRE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

İsviçre - Almanya maçı 23 Haziran Pazar günü saat 22.00'da başlayacak.

İsviçre- Almanya maçı ne zaman? İsviçre- Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 İsviçre- Almanya maçı canlı izleme linki

İSVİÇRE- ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İsviçre- Almanya maçı ne zaman? İsviçre- Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 İsviçre- Almanya maçı canlı izleme linki

MUHTEMEL 11'LER

İsviçre: Rodriguez, Widmer, Sommer, Schar, Akanji, Xhaka, Freuler, Aebischer, Ndoye, Embolo, Vargas

Almanya: Rüdiger, Tah, Neuer, Kimmich, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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