İsviçre- Almanya maçı ne zaman? İsviçre- Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 İsviçre- Almanya maçı canlı izleme linki
İsviçre- Almanya maçı ne zaman? İsviçre- Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 İsviçre- Almanya maçı canlı izleme linki EURO 2024'teki İsviçre-Almanya karşılaşmasının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Futbol severler, bu önemli karşılaşmayı canlı izleme linki aracılığıyla takip edebilecekler.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 23 Haziran Pazar günü 22.00'de İsviçre- Almanya ve İskoçya-Macaristan maçları oynanacak. İsviçre- Almanya maçı ne zaman? İsviçre- Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 İsviçre- Almanya maçı canlı izleme linki
İSVİÇRE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?
İsviçre - Almanya maçı 23 Haziran Pazar günü saat 22.00'da başlayacak.
İSVİÇRE- ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
İsviçre: Rodriguez, Widmer, Sommer, Schar, Akanji, Xhaka, Freuler, Aebischer, Ndoye, Embolo, Vargas
Almanya: Rüdiger, Tah, Neuer, Kimmich, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz