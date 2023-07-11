İsveç vize istiyor mu? İsveç vize serbestisi nedir?

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İSVEÇ VİZE İSTİYOR MU?

İsveç Schengen vize sistemine dahildir. Bu nedenle umuma mahsus pasaporta sahip vatandaşlarımızın vizelerini İsveç'in Ankara Büyükelçiliği ya da İstanbul Başkonsolosluğuna başvurarak almaları gerekmektedir. Başka bir Schengen ülkesinden de İsveç'e geçilebilmektedir.

Gümrük kontrolü ilk Schengen ülkesine girişte yapılmaktadır. İsveç otoyollarında ayrıca polis (resmi veya sivil) bazı yabancı plakalı araçları durdurarak, örnekleme yöntemiyle araçtaki eşyaları kontrol edebilmektedir. İsveç'te AB ülkeleri gümrük mevzuatı geçerlidir.

İsveç'e öğrenci olarak gidecek vatandaşlarımızın da öğrenim görecekleri Üniversitelerden kabul edildiklerine dair belgelerini vize işlemleri ve öğrenci oturma izni için vakitlice ülkemizdeki İsveç Temsilciliklerine iletmeleri gerekmektedir.

İsveç'e özel otomobiliyle gidecek vatandaşlarımızın İsveç'in trafik kuralları hakkında önceden bilgi sahibi olmasında fayda bulunmaktadır.

İsveç'te kiralık ev/daire bulmak oldukça güçtür. İsveç'te uzun süre ikamet etmek üzere gidecek vatandaşlarımızın (özellikle yüksek lisans öğrencilerinin) bu konuda İsveç'e gitmeden önce araştırma yapmalarında fayda bulunmaktadır.

İSVEÇ VİZE SERBESTİSİ NEDİR?

Ülkemiz ile Avrupa Birliği (AB) arasında başlatılan Vize Serbestisi Diyaloğu, kısa süreli ziyaretlerde vatandaşlarımıza uygulanan Schengen vizesinin kaldırılmasını amaçlamaktadır. Vize Serbestisi Diyaloğu tamamlandığında biyometrik pasaport sahibi tüm vatandaşlarımız, Schengen ülkelerine iş, ailevi ya da turistik amaçlı kısa süreli ziyaretlerinde (180 gün içinde 90 güne kadar) vizesiz seyahat edebilecektir. Schengen vizesi, Birleşik Krallık ve İrlanda hariç tüm AB üyesi ülkeler için geçerlidir. İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn AB üyesi olmamakla birlikte Schengen sistemine dâhildir.