A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda sahne alıyor. C Grubu'ndaki ilk maçında İsveç ile kozlarını paylaşan millerimizi vatandaşlarımız yakından takip ediyor.

2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Kadın Milli Voleybol Takımımız sahne alıyor. Filenin Sultanları, C Grubu'ndaki ilk maçında İsveç ile kozlarını paylaşıyor. İsveç – Türkiye CANLI izle! İsveç – Türkiye FİLENİN SULTANLARI kaç kaç?

İSVEÇ – TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

İsveç-Türkiye Maçı, 18 Ağustos Cuma günü oynanacak. Maç, saat 18:00 başladı.

İsveç ve Türkiye, karşı karşıya geleceği Kadinlar Avrupa Voleybol Sampiyonasi maçı, Düsseldorf'da, Castello Düsseldorf Stadyumu'nda oynanıyor.

İSVEÇ – TÜRKİYE CANLI İZLE!

İsveç ile Türkiye, Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve yayıncı bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını merak ediyor.

Maçı TRT Spor ekranlarından CANLI olarak izleyebilirsiniz.

MAÇ SONUCU: