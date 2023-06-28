İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması olayında son durum nedir gündeme geliyor. Terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle NATO'ya girme talebi Türkiye tarafından reddedilen İsveç'te, skandalların ardı arkası kesilmiyor. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması olayında son durum nedir merak ediliyor. Peki, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması olayında son durum nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ile ilgili sözleri dünya basınında geniş yer buldu

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması olayında son durum nedir merak ediliyor. NATO'ya katılmak için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te, Kurban Bayramı'nın birinci gününde yeni bir provokasyon kararı alındı. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması olayında son durum nedir gündeme geliyor. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması olayında son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM YAKILMASI OLAYINDA SON DURUM NEDİR?

Terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle NATO'ya girme talebi Türkiye tarafından reddedilen İsveç'te, skandalların ardı arkası kesilmiyor. Daha önce de Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı ülkede bu kez de polis, bir caminin önünde aynı eylemin yapılmasına izin verdi. Skandal kararın; İsveç, Türkiye ve NATO yetkililerin 11-12 Temmuz'da Brüksel'de yapacağı toplantı öncesinde alınması dikkat çekti.

NATO'ya katılmak için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te, Kurban Bayramı'nın birinci gününde yeni bir provokasyon kararı alındı. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketinin asılması ve Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını izleyen İsveç hükümeti, bu kez de bir caminin önünde Müslümanların kutsal kitabının yakılmasına onay verdi.

NATO'YA GİRMEK İÇİN ONAYIMIZI ALMAK ZORUNDALAR

Stockholm yönetimi, NATO'ya girebilmek için Ankara ile yaptığı anlaşma gereği terör örgütlerine yardımı kesme sözü vermişti. Haziran 2022'deki NATO Zirvesi'nde imzalanan mutabakatın uygulanması beklenirken Ocak 2023'te ipleri koparan iki provokasyon yaşanmıştı. Şimdi ise gözler İsveç, Türkiye ve NATO yetkililerin 11-12 Temmuz'da Brüksel'de yapacağı toplantıya çevrildi.