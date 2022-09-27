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İsveç - Slovenya maç özeti (VİDEO) İsveç - Slovenya maç özeti izle! İsveç maçı kaç kaç bitti?

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İsveç - Slovenya maç özeti (VİDEO) İsveç - Slovenya maç özeti izle! İsveç maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Uluslar Ligi C grubu maçında İsveç - Slovenya karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele -'lık - galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte İsveç - Slovenya maç özeti! İsveç - Slovenya maç özeti izle (VİDEO) İsveç maçı kaç kaç bitti?

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UEFA Avrupa Uluslar Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Avrupa'nın önde gelen ülkerinin katıldığıAvrupa Uluslar Ligi'nde şampiyonluk için kıran kırana mücadele tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi C grubu maçında İsveç - Slovenya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı -'lık sonuçla - kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte İsveç - Slovenya maç özeti! İsveç - Slovenya maç özeti izle (VİDEO)

İsveç - Slovenya maç özeti (VİDEO) İsveç - Slovenya maç özeti izle! İsveç maçı kaç kaç bitti?

İsveç - Slovenya maç özeti HD görüntü kalitesi ile haberimizin detaylarında yer almaktadır.

İsveç - Slovenya maçı, - -'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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