İsveç nüfusu 2022: İsveç nüfusu ne kadar?

İsveç'in NATO üyeliğinin gündeme gelmesi nedeniyle vatandaşlar İsveç nüfusu ne kadar? İsveç güncel nüfusu merak ediyor. Peki, İsveç nüfusu ne kadar? İşte, İsveç nüfusu 2022!

İsveç nüfusu 2022! İsveç'in NATO üyeliğinin gündeme gelmesi nedeniyle vatandaşlar İsveç nüfusu ne kadar? İsveç güncel nüfusu merak ediyor. Peki, İsveç nüfusu ne kadar? İşte, İsveç nüfusu 2022 haberimizde...

İSVEÇ NÜFUSU 2022 NE KADAR?

İsveç nüfusu, Birleşmiş Milletler verilerine göre 10.160.729 kişiden oluşmaktadır.

İsveç veya resmî olarak İsveç Krallığı, Kuzey Avrupa'daki İskandinavya yarımadasında yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşuları batı ve kuzeyden Norveç, doğudan ise Finlandiya'dır. İsveç bunun dışında güneyinde yer alan Öresund Köprüsü ile Danimarka'ya bağlıdır.

Yaklaşık 450.295 km² olan yüzölçümüyle İsveç, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en büyük üçüncü ülkedir. Ülkenin toplam nüfusu 10,1 milyondur ve kilometrekare başına 25 kişi ile nüfus yoğunluğu düşüktür. Ancak nüfus yoğunluğu güneye doğru gidildikçe ivmeli şekilde artar. Ülkedeki halkın %85'i kentlerde yaşar. İsveç'in başkenti aynı zamanda ülkedeki en büyük kent olan Stokholm'dür. Başkentte 1,6 milyonu merkezde olmak üzere 2,4 milyon insan yaşar Ülkenin diğer büyük kentleri sırasıyla Göteborg ve Malmö'dür.

İsveç, meclis sistemine sahip, meşruti monarşi ile yönetilen bir ülkedir. Ekonomi bakımından gelişmiş bir ülke olan İsveç, The Economist'in Demokrasi İndeksi'ne göre birinci sırada olup Birleşmiş Milletler'in 2021 İnsani Gelişme Endeksi'ne göre de 7. sıradadır. Ülke bunun yanında 1 Ocak 1995 tarihinden beri bir Avrupa Birliği ülkesidir.