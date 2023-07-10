İsveç'in NATO'ya girme talebi Türkiye tarafından veto edilmişti. İsveç'in NATO'ya girebilmek için Türkiye ve Macaristan'dan onay alması gerekiyor. Peki İsveç neden NATO'ya girmek istiyor? İsveç'in NATO'ya girmek istemesinin sebebi ne?

İsveç neden NATO'ya girmek istiyor? İsveç'in NATO'ya girme talebi Türkiye tarafından veto edilmişti. İsveç'in NATO'ya girebilmek için Türkiye ve Macaristan'dan onay alması gerekiyor. Peki İsveç neden NATO'ya girmek istiyor? İsveç'in NATO'ya girmek istemesinin sebebi ne? Detaylar...

İSVEÇ NEDEN NATO'YA GİRMEK İSTİYOR?

Tarihsel olarak, İsveç nüfusunun bir azınlığı NATO üyeliğinden yana olmuştur, ancak üyelik sorunu 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından popülaritesini artırdı ve İsveç, 18 Mayıs 2022'de örgüte katılmak için başvurdu. 5 Temmuz 2022'de NATO, İsveç'in ittifaka katılması için katılım protokolünü imzaladı. İsveç'in üyeliği NATO üye ülkeleri tarafından tam olarak onaylanmamıştır.

İSVEÇ İLE MUTABAKATA VARILDI

Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM'ye sevk edeceği ve onaylanması için yakın işbirliği içinde olacağı bildirildi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile mutabakata varıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması için kararı Meclis'e götüreceğini söyledi.

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şekilde:

"Sayın Erdoğan, İsveç'in üyeliği konusunda kararını verdi. Bu bizim ortak açıklamamızda var. Bu aslında bir müzakere değil. İsveç'in yapmış olduğu kanun değişikliklerinin hayata geçirilmesi, Madrid'deki taahhütlerin hayata geçirilmesi ile alakalı. Türkiye İsveç'in katılım protokolünü TBMM'ye sunmaya karar vermiştir deniliyor. Neticede baktığımız zaman, daha önce mutabık kaldığımız farklı unsurların hayata geçirilmesi söz konusu. Türkiye ve İsveç'in endişelerini göz önüne alarak ortak bir yol bulduk."