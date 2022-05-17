İsveç Nato'ya üye oldu mu, üyeliği kabul edildi mi? İsveç'in NATO başvurusu kabul oldu mu? İsveç NATO başvurusu onaylandı mı? - Haberler

Gündemde yer alan gelişmelerin başında Finlandiya ve İsveç NATO üyeliği geliyor. Peki, İsveç Nato'ya üye oldu mu, üyeliği kabul edildi mi? İsveç'in NATO başvurusu kabul oldu mu?

İSVEÇ NATO'YA ÜYE OLDU MU? İSVEÇ BAŞVURU YAPTI MI?

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvuracaklarını açıklamasının ardından dünyanın gündemi değişti. Rusya ve Türkiye art arda bu üyeliklere karşı olduğunu açıklarken, NATO'ya üye olmak isteyen ülkeler geri adım atmadı.

Bu sözlere aldırış etmeyen İsveç ise açıklamadan saatler sonra resmen NATO üyeliği için başvuru yapmaya karar verdiklerini açıkladı. Finlandiya'dan birkaç gün sonra resmi duyuruyu yapan İsveç Başbakanı Andersson, "NATO üyeliği için başvuru yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı. İki ülkenin, haziran ayında yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde başvurularını iletecekleri ifade edildi.

TÜRKİYE, TERÖRE DESTEK VERDİKLERİ İÇİN KARŞI ÇIKIYOR

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini teröre destek vermeleri nedeniyle veto etmişti. Konuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi. Bu üyeliklere olumlu bakmamız mümkün değil" demişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da iki ülkenin terörle aralarına mesafe koyması gerektiğini belirtip "Biz de bunun gerekçelerini gayet net bir şekilde bu toplantıda söyledik. Özellikle bu iki ülkenin PKK/YPG terör örgütleri ve mensuplarıyla yaptığı görüşmeler ve özellikle de İsveç'in yaptığı silah yardımı dahil tüm rahatsız olduğumuz konuları, neden karşı olduğumuzu gayet açık şekilde sergiledik. Tabii yanımızda derlediğimiz fotoğraf ve diğer belgelerle bunu müttefiklere gayet güzel şekilde anlattık. Bu ülkelerden ve NATO üyesi olan ve yine halihazırda bu terör örgütleriyle görüşen ve destek veren ve Türkiye üzerinde özellikle ihracat, savunma sanayi ürünleri konusunda ihracat kısıtlaması yapan ülkelerin de bu tutumlarından vazgeçmeleri gerektiğini, bunun müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu anlattık." ifadelerini kullanmışt.

NATO'YA ÜYE ÜLKELER HANGİLERİDİR?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 30 üye ülkeden oluşan uluslararası bir ittifaktır. 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Antlaşması'nın imzalanması ile kuruldu.

30 üye ülkenin ikisi Kuzey Amerika'da (Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada), yirmi sekizi ise Avrupa'da yer almaktadır. İzlanda dışında her ülkenin ordusu bulunmaktadır. NATO üyesi üç ülke (ABD, Birleşik Krallık ve Fransa) nükleer silaha sahiptir. Başlangıçta 12 ülkenin kurucu ülke olarak kurduğu örgüte, En son 27 Mart 2020'de Kuzey Makedonya katılmıştır.

Nato Ülkeleri İsimleri:

ABD

Almanya

Arnavutluk

Belçika

Birleşik Krallık

Bulgaristan

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Estonya

Fransa

Hırvatistan

Hollanda

İspanya

İtalya

İzlandaa

Kanada

Karadağ

Kuzey Makedonya

Letonya

Litvanya

Lüksemburg

Macaristan

Norveç

Polonya

Portekiz

Romanya

Slovakya

Slovenya

Türkiye

Yunanistan

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