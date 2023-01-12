NATO üyeleri arasında İsveç ülkesi var mı yok mu merak ediliyor. İsveç NATO'ya girecek mi gündemde yer alan konuların başında gelmektedir. Peki, İsveç NATO'ya üye mi? İsveç'in NATO üyeliği kabul edildi mi? İsveç NATO'ya üye mi değil mi, neden değil? İşte detaylar...

NATO üyeliği için Türkiye ile üçlü mutabakat imzalayan İsveç'te bir kez daha skandal görüntüler kaydedildi. Başkent Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini ayağından astı. Bunun akabinde İsveç NATO'ya üye mi? İsveç'in NATO üyeliği kabul edildi mi? İsveç NATO'ya üye mi değil mi, neden değil? merak edildi. İşte ayrıntılar...

İSVEÇ NATO'YE ÜYE Mİ?

İsveç NATO üyesi değildir.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, (İngilizce: North Atlantic Treaty Organization, NATO; Fransızca: Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN) 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 18 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifaktır.

NATO'YA ÜYE ÜLKELER HANGİLERİDİR?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 30 üye ülkeden oluşan uluslararası bir ittifaktır. 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Antlaşması'nın imzalanması ile kuruldu.

30 üye ülkenin ikisi Kuzey Amerika'da (Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada), yirmi sekizi ise Avrupa'da yer almaktadır. İzlanda dışında her ülkenin ordusu bulunmaktadır. NATO üyesi üç ülke (ABD, Birleşik Krallık ve Fransa) nükleer silaha sahiptir. Başlangıçta 12 ülkenin kurucu ülke olarak kurduğu örgüte, En son 27 Mart 2020'de Kuzey Makedonya katılmıştır.

Nato Ülkeleri İsimleri: