İsveç'in çok konuşulan NATO üyeliği konusunda ne durumda olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, İsveç NATO'ya neden giremiyor? İsveç NATO üyeliği onaylandı mı? İsveç NATO üyeliği ne zaman? İsveç NATO'ya üye mi, alındı mı, girerse ne olur?

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NATO, uluslararası bir askeri ittifaktır ve üyeler arasında güvenlik ve savunma konularında işbirliği sağlamayı amaçlar. İsveç, uzun bir süredir NATO'ya üye olmayı tercih etmemiş ve tarafsız bir dış politika izlemiştir. Bununla birlikte, İsveç'in neden NATO'ya giremediği karmaşık bir konudur ve birden çok faktörü içermektedir. Peki, İsveç NATO'ya neden giremiyor? İsveç NATO üyeliği onaylandı mı? İsveç NATO üyeliği nezaman? İsveç NATO'ya üye mi, alındı mı, girerse ne olur?

İSVEÇ NATO'YA NEDEN GİREMİYOR?

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO üyeliği konusunda yeni bir gelişmenin olmadığını ifade ederek üyeliğin onaylanmasının "Türkiye'nin elinde" olduğunu söyledi. Marin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde durumu ele aldığını belirterek, "Tabii ki, onayın daha erken gelmesini umuyoruz, ancak bu durum onların kontrolünde. En kısa sürede onayın gerçekleşmesini ümit ediyoruz" dedi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için önlerindeki engeller arasında Macaristan ve Türkiye bulunmaktadır. Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nden yaklaşık üç ay sonra, 30 ülkeden 28'i yeni üyelerin kabul edilmesine ilişkin belgeyi meclislerinde onaylamış durumdadır.

Ancak, Stockholm ve Helsinki'nin hala NATO'ya kabul edilmemiş olmasının nedeni, Ankara ve Budapeşte'nin henüz onay vermemiş olmalarıdır. Eylül ayında Finlandiya Dışişleri Bakanı, Macar mevkidaşının Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda herhangi bir itirazlarının olmadığını kendilerine ilettiğini belirterek bu konuda güvence sağlamıştı.

İSVEÇ NATO ÜYELİĞİ ONAYLANDI MI?

İsveç'in NATO'ya üye olmamasının en önemli nedenlerinden biri, ülkenin geleneksel olarak tarafsızlık politikası benimsemesi ve askeri ittifaklara bağlılık göstermemesi olmuştur. Soğuk Savaş döneminde, İsveç, tarafsızlık politikasını güçlü bir şekilde sürdürmüş ve NATO'ya üyelik başvurusu yapmamıştır. Bu politika, ülkenin ulusal güvenlik ve bağımsızlık anlayışına dayanmaktadır. Ayrıca, İsveç halkının NATO'ya üyelik konusunda bölünmüş olduğu ve kamuoyunda tartışmalı bir konu olduğu da bilinmektedir. Bazı İsveçliler, NATO üyeliğinin ülkenin güvenliğini artıracağını ve daha fazla savunma kaynağına erişim sağlayacağını savunurken, diğerleri tarafsızlığın korunması ve askeri ittifaklardan uzak durulması gerektiğini düşünmektedir.

İSVEÇ NATO ÜYELİĞİ NE ZAMAN?

Son yıllarda, Rusya'nın bölgede artan askeri faaliyetleri ve jeopolitik durumda yaşanan değişiklikler, İsveç'te NATO üyeliği konusunda yeni tartışmaları gündeme getirmiştir. Ancak, şu ana kadar İsveç hükümeti resmi bir başvuru yapmamış ve NATO'ya üyelik için süreci başlatmamıştır. Dolayısıyla, İsveç'in NATO'ya girişi onaylanmamıştır. İsveç NATO üyeliği konusu, karmaşık siyasi, güvenlik ve toplumsal faktörlerin bir kombinasyonunu içermektedir. Gelecekteki uluslararası ilişkiler ve güvenlik koşulları, İsveç'in NATO'ya katılımını etkileyebilir. Ancak, bu konuda net bir yol haritası veya kesin bir karar şu anda mevcut değildir ve İsveç'in NATO'ya üyelik durumu belirsizliğini korumaktadır.