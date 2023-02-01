Türkiye ile İsveç arasında NATO üyelik görüşmeleri devam ederken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin "Prensipte NATO'nun genişlemesini destekliyoruz. Terör temizlenirse Türkiye bunu karşılıksız bırakmaz "açıklamasında bulundu. Bu gelinmenin ardından Türkiye İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunu veto mu edecek? İsveç karşısında Türkiye'nin tavrı ne olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO resti sonrası İsveç'ten geri adım: Türkiye ve İslam karşıtı eylemler güvenliğimiz için risk yarattı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin "Prensipte NATO'nun genişlemesini destekliyoruz. Terör temizlenirse Türkiye bunu karşılıksız bırakmaz" dedi. Bu gelinmenin ardından akılara İsveç NATO'ya girecek mi? İsveç NATO'ya katılacak mı? İsveç karşısında Türkiye'nin tavrı ne olacak? Detaylar haberimizde...

İSVEC NATOYA KATILACAK MI?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından tarafsızlık politikalarını bırakıp NATO'ya girme başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka tam üye olarak katılımına 30 ülkeden sadece Türkiye ve Macaristan henüz meclis onayını vermedi.

İSVEÇ KARŞISINDA TÜRKİYENİN TAVRI NE OLACAK?

NATO'ya üye olmayı ülkenin en önemli güvenlik hedefi olarak görmeye devam eden Kristersson'un NATO'ya girmek için uygulayacağı 'Türkiye planı' da haberde geniş yer buldu. Gazete Kristersson'un planını "NATO meselesini yumuşatmak istiyor" şeklinde özetledi ve planın iki ayağı olacağını yazdı.

Buna göre, İsveç ilk olarak ülkede gerçekleşen skandal eylemlerin devlet politikası olmadığını vurgulamaya devam edecek. İkinci aşamada ise tansiyonu düşürüp diyalog ortamına geri dönülmek için gereken adımlar atılacak.

Bilindiği üzeri Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'ya hareketinden önce yaptığı açıklamada, "İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olacaklarsa ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar. Bunun aksi düşünülemez "ifadelerine konuşmacında yer vermişti.