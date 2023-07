Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusunda atacağı adım merak konusu olmuştu. Dün gece alınan hızlı bir kararla İsveç'in NATO üyeliği konusunda karar verildi. Verilen karar çok tartışıldı. Peki, İsveç NATO'ya girerse ne olur? İsveç neden NATO'ya girmek istiyor? Erdoğan neden İsveç NATO'ya giremez dedi? İsveç Finlandiya NATO'ya girerse ne olur? İşte tüm detaylar…

Türkiye 1945 yılından beri üye olduğu NATO'da uzun zamandır İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerini onaylamayarak ülkelerin NATO'ya girişini engelliyordu. NATO'ya üye olmak için üye devletlerin tamamının onay vermesi gerektiğinden uzun zamandır ikili temaslar İsveç ve Türkiye arasında sürüyordu. Bu iki ülke 2. Dünya savaşından bu yana tarafsızlığını ilan etmiş ve NATO'ya tam üye sıfatıyla girmemiş sadece ekonomik ilişkilerde bulunmuştu. Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olma konusunda önce kendi meclislerine daha sonra da NATO'ya gitmişti. Ancak beklemedikleri şey gerçekleşti ve Türkiye iki ülkenin NATO üyeliklerini reddetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Ocak 2023 tarihinde yeni Kabine'nin açıklandığı konuşmasında, "Terör örgütü mensupları ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorlarsa, ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz" ifadelerini kullanması bu iki ülkenin NATO üyelikleri konusunda Türkiye'nin ısrarcı olduğu 'terör' konusunun masaya yatırılmasına sebep olması beklendi. İsveç'in NATO'ya katılımıyla NATO'da değişiklikler meydana gelecektir. NATO'ya üye olmak, İsveç'in güvenliğini arttıracağı gibi İsveç'in de gücünün NATO'ya olumlu etki edeceği söylenebilir. NATO'nun ana amacı, üyelerinin güvenliğini sağlamaktır. İsveç, diğer NATO üyeleriyle birlikte savunma ve istihbarat paylaşımı yapabilir, askeri tatbikat ve eğitimlere katılabilir ve gerektiğinde ittifakın diğer üyelerinin yardımını talep edebilir.

Özellikle Ukrayna ve Rusya arasında gerçekleşen savaş sınır ülke Finlandiya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerini tehdit etti. İki ülkeyi yeni bir savaş korkusu sararken NATO'ya üyelik bir korunma olarak kabul görüyor. İsveç'in NATO'ya katılması, bölgesel ilişkilerde değişikliklere neden olacağı şeklinde yorumlanıyor. Özellikle İsveç'in Baltık Denizi'ne kıyısı olan ülkelerle ilişkileri etkilenebilir. Rusya gibi bazı ülkeler, İsveç'ün NATO'ya katılmasını bir tehdit olarak algılayabilir ve ilişkiler gerilebilir. NATO üyeliği genellikle üye ülkelerin savunma harcamalarını artırmasını gerektirir. İsveç, NATO üyesi olduğunda savunma bütçesini artırabilir ve askeri kapasitesini güçlendirebilir. Bu, yeni askeri teçhizatın satın alınması, modernizasyon projelerinin gerçekleştirilmesi ve askeri yeteneklerin geliştirilmesi anlamına gelebilir. NATO üyesi olan bir ülke, ittifakın karar süreçlerine katılma hakkına sahip olur. İsveç, NATO içinde oy kullanabilir ve ittifakın politika ve stratejilerine etki edebilir. Aynı zamanda NATO üyesi ülkelerin ortak operasyonlara katılma fırsatı da bulunur.

İsveç, geleneksel olarak tarafsızlık politikasını benimsemiş bir ülke olmuştur ve NATO'ya katılma konusu iç politikada tartışmalı bir konuydu. Erdoğan, "İsveç yönetimi hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz" ifadelerini kullanmıştı. Ülkede yaşanan Kuran yakma olayları ve Türkiye'nin İsveç'in sınırları içerisinde terörle iltisaklı kişilerin bulundurduğu iddiaları üzerine yeşil ışık yanmıyordu. Erdoğan aldığı bu karardan dönerek dün İsveç'in NATO üyeliğini onayladığını duyurdu.

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba