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İsveç NATO'ya girdi mi? İsveç NATO üyesi oldu mu? İsveç NATO'ya üye mi? NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıkladı!

İsveç NATO'ya girdi mi? İsveç NATO üyesi oldu mu? İsveç NATO'ya üye mi? NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıkladı!

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'ya üye olmak için Türkiye'den gelecek yeşil ışığı bekleyen İsveç'in durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, İsveç NATO'ya girdi mi? İsveç NATO üyesi oldu mu? İsveç NATO'ya üye mi? NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıkladı!

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İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini ifade eden Stoltenberg, "Erdoğan ile görüştüm. Toplantının oldukça olumlu geçtiğini söyledi" dedi.

İsveç ve Finlandiya 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin ardından NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuş, Türkiye ise terör örgütü PKK/YPG'ye destek verdikleri gerekçesiyle iki ülkenin NATO üyeliğine itiraz etmişti.

Finlandiya, Türkiye ile yapılan görüşmeler sonunda geçtiğimiz Nisan ayında birliğe katılırken, İsveç'in NATO'ya üyeliği ise Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmemesi nedeniyle henüz onaylanmadı.

Türkiye, İsveç'te terör örgütlerinin faaliyetleri nedeniyle daha sıkı önlemler alınmasını talep ediyor. Bu nedenle bugün yürürlüğe giren terörle mücadele yasası, İsveç'in NATO üyeliği için önemli bir adım olarak görülüyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

İsveç Nato Gündem Ekonomi Haberler

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