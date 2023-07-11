İsveç'in NATO'ya üye olup olmadığı konusunda tartışmalar devam ediyor. İsveç'in güvenlik politikaları ve Rusya ile ilişkileri göz önüne alınarak NATO'ya katılma olasılığı konuşuluyor. Peki, İsveç Nato üyesi mi? İsveç Nato üyesi oldu mu? İşte detaylar...

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İsveç Nato üyesi oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler zirvesi gerçekleşti. Nato Liderler zirvesinin ardından İsveç Nato üyesi mi sorusu gündeme geldi. İsveç Nato üyesi oldu mu merak konusu oldu. Peki, İsveç Nato üyesi mi? İsveç Nato üyesi oldu mu? Detaylar haberimizde...

İSVEÇ NATO ÜYESİ Mİ?

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde en çok dikkat çeken konulardan birisi İsveç'in ittifaka katılıp katılmayacağı oldu. NATO'ya üyelik için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında üçlü görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeden "mutabakat" kararı çıkarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye sunacağı belirtildi.