Bugün Türkiye'nin şart koştuğu konulardan biri olan ambargolar ile ilgili İsveç'ten yeni bir hamle geldi. Birçok kişi İsveç'in Türkiye'ye ambargosu mu var? ve İsveç Silah ambargosu nedir, kaldırıldı mı? Sorularını merak ediyor. Peki, İsveç'in Türkiye'ye ambargosu mu var? İsveç Silah ambargosu nedir, kaldırıldı mı?

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İsveç'in Türkiye'ye ambargosu mu var? Sorusu, gündeme gelen haberlerin ardından merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. İsveç ve Finlandiya liderleri Türkiye'nin taleplerini yerine getirmek için söz vermişti. Bu sözler arasında teröristlerin iadesi ve ambargoların kaldırılması vardı. Peki, İsveç'in Türkiye'ye ambargosu mu var? İsveç Silah ambargosu nedir, kaldırıldı mı?

İSVEÇ'İN TÜRKİYE'YE AMBARGOSU MU VAR?

Baltık ülkeleri NATO'ya üye olmak için çalışmalara başladı. Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye destek veren İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvuruları ise Türkiye'nin vetosuna takıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan her iki ülkenin de teröre destek verdiğini söylemiş ve NATO ittifakına dahil olmalarını kabul edemeyeceklerini duyurmuştu.

Erdoğan, "Buralar terör yuvaları. NATO Madrid zirvesinde ülkemizin krizler konusundaki yaklaşımlarını en üst düzeyde dile getirdik. İsveç ve Finlandiya'nın üyelik süreci için getirdiğimiz şartların kabulü üzerine şartlı onayımızı üyelerle paylaştık. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği ile ilgili şartlarımız için gerekli adım atılmazsa süreci donduracağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İsveç'in iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Türkiye olarak duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir." Demişti.

Bu adım sonrasında üç ülkenin heyetleri üçlü mutabakat imzalamış; İsveç ve Finlandiya liderleri Türkiye'nin taleplerini yerine getirmek için söz vermişti. Bu sözler arasında teröristlerin iadesi ve ambargoların kaldırılması vardı.

İSVEÇ'İN TÜRKİYE'YE AMBARGOSU KALKTI MI?

Bugün Türkiye'nin şart koştuğu konulardan biri olan ambargolar ile ilgili İsveç'ten yeni bir hamle geldi. İki ülke temsilcileri ile uzlaşma görüşmeleri sürerken İsveç, Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdığını duyurdu. Böylelikle İsveç, Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatına izin verdi.