İsveç'in NATO'ya katılımı oylandı mı? TBMM Dışişleri Komisyonunda, görüşülmeye başlanan İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi üzerindeki müzakereler ile ilgili karar alındı. Vatandaşlar İsveç'in NATO'ya katılımı oylandı mı? TBMM'de İsveç'in NATO'ya katılımı görüşüldü mü, ne oldu? merak ediyordu. İşte detaylar...

İSVEÇ'İN NATO'YA KATILIMI OYLANDI MI?

NATO üyeliği için TBMM'den gelen haberi bekleyen İsveç yine beklediğini bulamadı. TBMM Dışişleri Komisyonunda, görüşülmeye başlanan İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi üzerindeki müzakerelerin ertelenmesi kararlaştırıldı.

"TÜRKİYE'NİN KUZEY VE GÜNEYİNDE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR"

TBMM Dışişleri Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, uluslararası düzeyde derin bir değişim ve dönüşüm döneminden geçildiğini belirtti. Türkiye'nin kuzey ve güneyinde sıcak çatışmaların sürdüğüne dikkati çeken Akçapar "Ukrayna savaşı Avrupa Atlantik Bölgesi'ndeki güvenlik ortamını derinden sarsmış durumda. Gazze'de yaşananlar; İsrail'in binlerce kişinin hayatına mal olan saldırıları olmuştur. Tüm bunlar güvenliğe 360 derece yaklaşımın önemini ortaya koyuyor." diye konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar

"İSVEÇ'E İTTİFAK RUHUYLA HAREKET ETMESİ GEREKTİĞİNİ VURGULADIK"

Daha önce Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin kabul edildiğini anımsatan Akçapar, değişen güvenlik ortamının yarattığı bir durumunun söz konusu olduğunu belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Baltıklar ve Kuzey coğrafyasının güvenliğinin NATO ittifakı için daha da önem teşkil ettiğine dikkati çeken Akçapar, "Bu bölgenin stratejik önemi haiz ülkelerinden olan İsveç, savaşın başlamasından sonra savunma ve güvenlik alanındaki tarafsızlık politikasını terk ederek NATO'ya katılma kararı almıştır. İsveç'in müstakbel müttefikimiz olarak ülkemizin meşru güvenlik kaygılarını gözetmesi, ittifak ruhuyla hareket etmesi gerektiğini sürecin başından beri en üst düzeydi vurguladık." dedi.

İSVEÇ'İN TAAHHÜTLERİ

Akçapar, İsveç ile Finlandiya'nın; terör örgütü PKK'nın finansman ve eleman devşirme faaliyetlerini engellemeyi, FETÖ, PKK/PYD'ye destek sağlamamayı, terörizmle mücadelede yasal adımlar atmayı, iade ve sınır dışı işlemleri ile savunma sanayi konusundaki sınırlamaları kaldırmayı taahhüt ettiklerini kaydetti.

Atılan adımların takibi açısından üç ülke arasında daimi ortak mekanizmanın kurulduğunu dile getiren Akçapar, "İsveç'in bu süreçte geçirdiği dönüşüme ve attığı adımlara baktığımızda İsveç hükümeti ve kamuoyu ülkemizin meşru güvenlik kaygılarını daha iyi anlamaya başladı. Bu süreçte hem hükümet hem de kamuoyu düzeyinde eksik yaklaşımlar sorgulandı ve özeleştiri dönemi başladı." ifadelerini kullandı.

"ÖRGÜT BASKI ALTINDADIR"

Akçapar, bu dönüşümü İsveç hükümet yetkililerinden yapılan açıklamalardan gördüklerini, İsveçli yetkililerin bir paradigma değişikliğine gittiklerini her vesileyle dile getirdiklerini söyledi.

İsveç hükümetinin taahhütlerine sadık kalacağını beyan ettiğine işaret eden Akçapar, "İsveç hükümeti terörizmle mücadele kapsamında mevzuatta yapılan değişiklikleri yürürlüğe koydu. Bu çerçevede terör örgütüne katılımın cezalandırılmasına ilişkin anayasa değişikliği yapıldı. İsveç'te ilk kez terör örgütüne katılım suç haline getirildi. İsveç PKK'nın faaliyetleri ve finansmanları başta olmak üzere terör faaliyetleri konularında somut adımlar attı. PKK iltisaklı çevreler, eskiden olduğu gibi İsveç'te rahat bir hareket alanı bulamıyor. Örgüt baskı altındadır." dedi.

"ERTELENMESİ KARARI ALINDI"

İsveç'in ikili temaslar çerçevesinde yol haritası taslağını hazırladığını Türkiye'ye bildirdiğini dile getiren Akçapar, İsveç'in, süreç içerisinde sorumluluklarını ve hangi adımlarını atacaklarını içeren bir yol haritasını Türkiye'ye sunacağını belirtti.

Terörle mücadelede iş birliğini artıracağını düşündükleri için terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğine karşı faaliyet gösterdiğini dile getiren Akçapar, "İsveç'in NATO'ya katımının Avrupa Atlantik Bölgesi'ni daha güvenli hale getireceği, ikili ilişkilerimizin müttefiklik bağı ve sorumlulukları temelinde daha da gelişmesine hizmet edeceği, özellikle savunma sanayi alanında iş birliğimizin gelişmesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından AK Parti milletvekillerinin kabul edilen önergesiyle müzakerelerin ertelenmesi kararı alındı. Önergede, "Görüşülmekte olan konunun açıklığa kavuşmaması ve müzakerelerin yeterince olgunlaşmaması nedeniyle teklifin maddelerine geçilmemesi ve sonlandırılması" ifadeleri yer aldı.