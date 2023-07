İsveç'in NATO üyeliği onayı Meclis'te ne zaman görüşülecek? TBMM İsveç NATO onay oylaması kararı ne zaman verilecek?

Son Dakika! Erdoğan'dan "İsveç'in NATO üyeliğine onay ne zaman çıkar?" sorusuna yanıt: Bir an önce sürecin bitmesini istiyoruz

İsveç'in NATO üyeliği onay kararı Meclis'te ne zaman görüşülecek? NATO Zirvesi sonrasıbasın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'i üyeliği konusunda sürecin nasıl ilerleyeceği soruldu. Erdoğan'dan " İsveç'in NATO üyeliğine onay ne zaman çıkar?" sorusuna yanıt geldi. Peki İsveç'in NATO üyeliği onayı Meclis'te ne zaman görüşülecek? TBMM İsveç NAYO onay oylaması kararı ne zaman verilecek? İşte Mecliste İsveç'in NATO üyesi olmak için onay kararı görüşmesi hakkında detaylar ve İsveç'in Meclis'te onay alabilme süreci hakkında bilgiler...

MECLİS'TE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ KARARI NE ZAMAN GÖRÜŞÜLECEK?

NATO zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir muhabirin yönelttiği "İsveç'in NATO üyeliğine onay ne zaman çıkar?" sorusuna "İsveç bize yol haritasını sunduktan sonra TBMM'ye sunacağız. Onay kararı Meclis'tir. Meclis'ten geçtikten sonra benim onayıma gelir. Bizler yakından takip edeceğiz. Bir an önce bu sürecin bitmesini istiyoruz" yanıtını verdi.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyelik vizesini vermesinin ardından sürecin nasıl ilerleyeceği soruldu.

"TBMM'YE SUNACAĞIZ"

Erdoğan, şunları söyledi: "İsveç bize yol haritasını sunduktan sonra TBMM'ye sunacağız. 7 maddelik taslağı meclis göndermek suretle meclis açıldığı zaman suretle Meclis Başkanımızın öne çıkaracağı bu olacaktır.

"ONAY KARARI MECLİS'TİR"

Onay kararı Meclis'tir. Meclis'ten geçtikten sonra benim onayıma gelir. Bizler yakından takip edeceğiz. Bir an önce bu sürecin bitmesini istiyoruz" dedi.