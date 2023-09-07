İsveç, dünya üzerinde hangi yarımkürede konumlanmıştır? Bu sorunun yanıtı, coğrafi konum bilgileri ve dünya üzerindeki yerleşim alanları hakkında önemli bilgiler sunar. İsveç'in tam olarak hangi yarımkürede yer aldığı haberimizin içerisinde yer alacaktır. İşte detaylar...

İsveç, Kuzey Avrupa'da yer alan büyüleyici bir ülkedir. Coğrafi konumu, ülkenin doğal güzelliklerini ve çeşitliliğini etkiler ve ziyaretçilere ve yerel halka birçok fırsat sunar. Ancak, bu güzel ülkenin coğrafi konumu hakkında bazı merak edilen sorular olabilir. İsveç'in hangi yarımkürede bulunduğu ve komşu ülkeleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, İsveç hangi yarımkürede? İsveç coğrafi özellikleri neler? İsveç komşu ülkeleri kim? Detaylar haberimizde...

İSVEÇ HANGİ YARIMKÜREDE BULUNUR?

İsveç, büyük bir kısmı Kuzey Yarım Küre'de yer alan bir ülkedir. Kuzey Yarım Küre, Kuzey Kutbu'na daha yakın olan yarımküredir. İsveç, İskandinav Yarımadası'nın bir parçası olarak, bu yarımkürede konumlanmıştır.

İSVEÇ'İN KOMŞULARI KİMLERDİR?

İsveç, komşularıyla sınırlı bir şekilde çevrili bir ülkedir. Norveç, Finlandiya ve Danimarka gibi diğer Kuzey Avrupa ülkeleri, İsveç'in komşuları arasında yer alır. Baltık Denizi, İsveç'in doğu kıyısını çevreler ve bu deniz ile Estonya, Letonya ve Litvanya gibi Baltık ülkeleri arasında sınırları bulunur.

İSVEÇ'İN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ!

İsveç, binlerce gölü, ormanları ve uzun kıyıları ile doğal güzellikleri ile ünlüdür. Ülkenin coğrafi özellikleri, doğa severler ve açık hava tutkunları için bir cennettir. Ayrıca, İsveç'in iklimi kuzeyde daha soğuk ve güneyde daha ılımandır.