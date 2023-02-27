İsveç Finlandiya NATO'ya girecek mi? Madrid mutabakatı nedir?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreçleri hakkında ve Madrid mutabakatının önemini yeniledi. Vatandaşlar Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaların ardından Madrid mutabakatı nedir? İsveç, Finlandiya NATO'ya girecek mi? Sorularının yanıtını araştırmaya koyuldu. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'da Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, "İsveç'in attığı adımlar yetersiz. NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Madrid mutabakatı uygulanmadan İsveç'e evet diyemeyiz." ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasının ardından vatandaşlar Madrid mutabakatının ne olduğunu arama motorlarında sorgulamaya başladılar. Peki, Madrid mutabakatı nedir? İsveç Finlandiya NATO'ya girecek mi? Detaylar haberimizde..

MADRİD MUTABAKATI NEDİR?

28 Haziran 2022'de Madrid'de gerçekleşen üçlü zirve sonrasında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında bir mutabakat imzalandı. Helsinki ve Stockholm'ün, Ankara'nın taleplerini karşılamayı kabul etmeleri, NATO'ya üye olarak davet edilebilmelerini mümkün kılan en önemli gelişme oldu.

İSVEÇ VE FİLANDİYA NATO2YA GİRECEK Mİ?

İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi 30 ülkenin de onayını gerektiren katılım icin Macaristan ve Türkiye'den henüz onay almadı. Macaristan ve Türkiye'nin onay vermesi sonrası NATO Genel Sekreti Jens Stollenberg yeni üyeleri Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılmaya davet edecek.

İSVEÇ NEDEN NATO'YA GİREMİYOR?

Soğuk Savaş sonrası dönemde 1999 ve 2004'de eski Sovyet bloku ülkelerinin ittifaka katılmasını da destekledi. İsveç ve Finlandiya'nın katılımına itirazının nedeni ise bu iki İskandinav ülkesinin, "Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermemesi" ve hatta PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'ye destek verdikleri iddiası nedeniyle Türkiye İsveç'in NATO'ya girişin henüz onay vermedi. İsveç'in NATO'ya girmesi için Kuzey Antettik Paktına üye olan 30 ülkenin onayını alması gerekiyor.