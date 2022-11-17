İsveç Dünya Kupası'nda var mı? İsveç Dünya Kupası'na gidiyor mu?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, İsveç Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? İsveç Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, İsveç Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar...

İsveç Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, İsveç Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? İsveç Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, İsveç Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar haberimizde...

İSVEÇ DÜNYA KUPASINDA VAR MI?

İsveç 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında yer almamaktadır. 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?