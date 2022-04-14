İsveç diyeti nedir, nasıl yapılır? İsveç diyeti listesi! İsveç diyeti ne işe yarar? İsveç diyeti zararlı mı, yararlı mı?

İsveç Diyeti nedir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. "İsveçli" ve "İskandinav" isimleri altında dolaşan diyet planları oldukça farklıdır. İskandinav diyeti, Akdeniz diyetine benzeyen sürdürülebilir bir programdır. İşte, İsveç diyeti listesi...

İSVEÇ DİYETİ NEDİR?

Hızlı kilo vermek isteyenler için yeni trend İsveç diyeti. Sadece 13 günde 7 kilo vermeyi hedefliyor. İsveç diyeti, metabolizmanızı değiştirdiği için iki yıl içinde o kiloları geri almayacağınızı da vaad ediyor.

Amerikan Kalp Derneği, kalp sorunları olan ve hemen kilo vermesi gereken hastalara İsveç Diyeti önermektedir. Ancak 35 yaş üstü ve ciddi hastalıkları olanların bu diyete uymaları önerilmez.

İSVEÇ DİYETİNİN KURALLARI

Çay, kahve ve alkolsüz içecekler (şekerli) içmeyin.

Günde 2 litre su için.

13 günden fazla diyete devam etmeyin, 6. gün geçmeden diyeti bırakmayın

Üç aydan kısa bir süre sonra diyeti tekrarlamayın,

Öğle ve akşam yemekleri aynı gün içinde değiştirilebilir.

İsveç Diyetinde hangi yiyeceklere izin verilir?

Et , tavuk, hindi, balık ve kabuklu deniz ürünleri

Organik yumurta

Toprakta yetişen sebzeler: lahana, karnabahar, mantar, salatalık , soğan, biber, domates , brokoli, brüksel lahanası, kuşkonmaz, balkabağı, patlıcan, zeytin, ıspanak, marul, avokado vb.

Doğal süt ürünleri: yoğurt, tereyağı, ekşi krema, krem ??peynir, tam yağlı peynirler vb.

Kurutulmuş fındık: ceviz, badem, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği, fındık, (sınırlarda) kaju vs

İçecekler: su (en az 2 litre), kahve ve çay (tatlandırıcısız - şekersiz!)

Sebze yağları

Yulaf ve çavdar gibi bazı tahıllar. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İsveç Diyetinde hangi yiyeceklere izin verilmez?

Gazlı içecekler, şekerli meyve suları ve biranın yanı sıra yüksek miktarda süt şekeri içerebileceğinden yağsız ve normal süt izin verilmeyen içeçekler arasında.

Rafine yağlar ve margarin

Tatlılar: kekler, şekerler, kekler, çikolatalar, dondurmalar, granola barlar, yapay tatlandırıcılar ve yüksek şekerli süt ürünleri

Müsli, ekmek, makarna, pirinç, patates, patates kızartması, cips, yulaf lapası, bakliyat ve mercimek gibi karbonhidrat içeriği yüksektir.

Kahve



İSVEÇ DİYET LİSTESİ

İsveç Diyetine bağlı kalmak istiyorsanız bu yemek planını takip edebilirsiniz.

1.gün:

Kahvaltı: şekersiz bir fincan kahve

Öğle Yemeği: Bir domates, yarım porsiyon haşlanmış ıspanak ve 2 yumurta

Akşam Yemeği: Akşam 200 gram biftek ve zeytinyağı ve limon salatası

2. gün:

Kahvaltı: Bir fincan şekersiz kahve

Öğle yemeği: 100 gram yoğurt ve 1 dilim salam

Akşam Yemeği: 200 grama kadar biftek salatası ve bir meyve

3 gün:

Kahvaltı: Bir fincan şekersiz kahve

Öğle Yemeği: 1 adet domates, yarım porsiyon haşlanmış ıspanak ve bir adet meyve

Akşam Yemeği: Bir dilim salam, salata, 2 haşlanmış yumurta

4. Gün:

Kahvaltı: Bir fincan şekersiz kahve ve bir dilim kızarmış ekmek

Öğle Yemeği: 1 adet haşlanmış yumurta, 1 adet havuç, 30 gram yağsız peynir

Akşam Yemeği: Bir kase yoğurt, yarım bardak portakal suyu

5. Gün:

Kahvaltı: Sabahları limonlu havuç suyu

Öğle yemeği: 200 gram buğulanmış limon balığı

Akşam Yemeği: 200 grama kadar biftek, brokoli salatası

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6. Gün:

Kahvaltı: Bir fincan şekersiz kahve

Öğle yemeği: 2 haşlanmış yumurta 1 havuç

Akşam Yemeği: 200 gram derisiz pişmiş tavuk ve salata

7. Gün:

Kahvaltı: Bir fincan şekersiz çay

Öğle yemeği: 200 gram ızgara et ve 1 parça meyve

Akşam Yemeği: Akşamları içki içmek yasaktır.

8. Gün:

Kahvaltı: Bir fincan şekersiz kahve

Öğle Yemeği: Bir adet domates, yarım küçük porsiyon haşlanmış ıspanak ve 2 adet haşlanmış yumurta Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Akşam Yemeği:Maksimum 200 gram biftek, zeytinyağı, limon, salata veya yoğurt

9. Gün:

Kahvaltı: Bir fincan şekersiz kahve

Öğle yemeği: 100 gram yoğurt ve bir dilim salam

Akşam Yemeği: 200 grama kadar biftek, salata ve 1 parça meyve

10. Gün:

Kahvaltı: Bir fincan şekersiz kahve ve bir dilim kızarmış ekmek

Öğle Yemeği: Bir parça meyve ve domates ve bir porsiyon haşlanmış ıspanak

Akşam Yemeği: Bir dilim salam, salata, 2 haşlanmış yumurta

11. Gün:

Kahvaltı: Bir fincan şekersiz kahve ve bir dilim kızarmış ekmek

Öğle Yemeği: Bir adet haşlanmış yumurta, 1 adet havuç, 30 gram yağsız peynir

Akşam Yemeği: Yarım bardak portakal suyu, bir kase yoğurt, havuç

12. Gün:

Kahvaltı: Havuç suyu

Öğle yemeği: 200 gram buğulanmış limon balığı

Akşam Yemeği: 200 grama kadar biftek, brokoli salatası

13. Gün:

Kahvaltı: Bir fincan şekersiz kahve 2 haşlanmış yumurta

Öğle yemeği: 2 katı yumurta, 1 rendelenmiş havuç

Akşam Yemeği: 200 gram derisiz pişmiş tavuk ve salata

İSVEÇ DİYETİ NE İŞE YARAR?

İsveç diyeti İskandinav diyetinden daha kısıtlayıcıdır, ancak kilolarınızı çok daha hızlı atabilirsiniz, işte bunun için uğraşıyorsunuz. Yine de İsveç diyetine başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir. Örneğin 35 yaş üstü ve ciddi hastalıkları olan kişilere önerilmemektedir. Bunun gibi son derece kısıtlayıcı ve çok düşük kalorili diyetler, lisanslı bir tıp uzmanının yardımıyla dikkatli bir şekilde izlenmezse, beslenme eksiklikleri ve diğer ciddi sağlık sorunları yaratma riskiyle birlikte gelir. Buna karşılık, İskandinav Diyeti, anında kilo vermeyi vaat etmese de, sağlığınıza zarar vermeden zayıflamanın bilimsel olarak kanıtlanmış bir yoludur. Yeme alışkanlıklarını değiştirmek ve sıfırdan yeni bir sağlıklı yaşam tarzı oluşturmak isteyen herkese şiddetle tavsiye edilir. ile diyetinizi birleştirmeyi unutmayın.Daha da etkileyici sonuçlar elde etmek için kilo vermeyi amaçlayan egzersizler .

Uygun bir diyet izlemenin yanı sıra, fiziksel egzersiz de vücudunuz ve sağlığınız için gereklidir.