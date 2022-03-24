İsveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsveç - Çekya maçı şifresiz mi?
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Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen İsveç - Çekya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan İsveç - Çekya maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor
Dünya Kupası Elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada İsveç - Çekya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi İsveç - Çekya maçı şifresiz mi? İsveç - Çekya maçı hakemi kim? İsveç - Çekya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
İsveç - Çekya Dünya Kupası Eleme maçı, 23.02.2022 Perşembebugün saat 22.45'te başlayacak.
İsveç - Çekya Dünya Kupası Eleme maçıS Sport'tan yayınlanacak.
İsveç - Çekya maçını islemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.
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