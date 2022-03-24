İsveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsveç - Çekya maçı şifresiz mi?

Dünya Kupası Elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada İsveç - Çekya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi İsveç - Çekya maçı şifresiz mi? İsveç - Çekya maçı hakemi kim? İsveç - Çekya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İsveç - Çekya Dünya Kupası Eleme maçı, 23.02.2022 Perşembebugün saat 22.45'te başlayacak.

İSVEÇ - ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveç - Çekya Dünya Kupası Eleme maçıS Sport'tan yayınlanacak.

İSVEÇ - ÇEKYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

İsveç - Çekya maçını islemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.

Haberler.com - Gündem