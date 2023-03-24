İsveç - Belçika ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart İsveç - Belçika maçının yayını var mı, nerede oynanıyor, canlı yayın hangi platformda?
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Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İsveç - Belçika maçı oldu. Peki, İsveç - Belçika ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart İsveç - Belçika maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İsveç - Belçika maçı ne zaman başlayacak? İsveç - Belçika maçının özeti nerede yayınlanır? İsveç - Belçika maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün İsveç - Belçika maçı olacak. Peki, İsveç - Belçika ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart İsveç - Belçika maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
İsveç - Belçika UEFA Euro 2024 Eleme maçı 24 Mart 2023 Cuma günü yani bugün saat 22:45 'de başlayacak.
İsveç - Belçika maçını S Sport Plus ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç, Solna'da, Friends Arena Stadyumu'nda oynanacak.