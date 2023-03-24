İsveç - Belçika ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart İsveç - Belçika maçının yayını var mı, nerede oynanıyor, canlı yayın hangi platformda?

Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İsveç - Belçika maçı oldu. Peki, İsveç - Belçika ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart İsveç - Belçika maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İsveç - Belçika maçı ne zaman başlayacak? İsveç - Belçika maçının özeti nerede yayınlanır? İsveç - Belçika maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...