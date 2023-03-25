Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanıyor. Bugünkü maçlardan birisi de İsveç - Belçika maçı oldu. İsveç - Belçika maçı tüm hızıyla devam ederken maçı canlı takip etmek isteyenler ve gollerini kimin attığını merak edenler internette, İsveç - Belçika maçı kaç kaç, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart İsveç - Belçika maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi! araştırması yapıyor. İşte detaylar...

UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. İsveç - Belçika maçı kaç kaç, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart İsveç - Belçika maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi! İsveç - Belçika maçının özeti yayınlandı mı? İsveç - Belçika maç özeti nerede yayınlanır? İşte bilgiler...

İSVEÇ - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İsveç - Belçika UEFA Euro 2024 Eleme maçı 24 Mart 2023 Cuma günü yani bugün saat 22:45 'de başlayacak.

İSVEÇ - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı S Sport + üzerinden izleyebilirsiniz.

İSVEÇ - BELÇİKA MAÇI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Maçı S Sport üzerinden izleyebilirsiniz. S Sport resmi web sitesine giriş yaparak maçı canlı şekilde izleyebilirsiniz.

İSVEÇ - BELÇİKA MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 2-0 Belçika'nın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

İSVEÇ - BELÇİKA MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta Belçika 2-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Belçika'nın golleri:

35. dakika : Romelu Lukaku

Romelu Lukaku 49. dakika : Romelu Lukaku

İSVEÇ - BELÇİKA MAÇININ ÖZETİ YAYINLANDI MI, NEREDE YAYINLANIR?

Maçın özetinin maçın bitiminin ardından Youtube S Sport kanalında yayınlanacağı tahmin ediliyor.