İsveç - Belçika maçı kaç kaç, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart İsveç - Belçika maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi!
Gündem Haberleri
Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanıyor. Bugünkü maçlardan birisi de İsveç - Belçika maçı oldu. İsveç - Belçika maçı tüm hızıyla devam ederken maçı canlı takip etmek isteyenler ve gollerini kimin attığını merak edenler internette, İsveç - Belçika maçı kaç kaç, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart İsveç - Belçika maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi! araştırması yapıyor. İşte detaylar...
UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. İsveç - Belçika maçı kaç kaç, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart İsveç - Belçika maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi! İsveç - Belçika maçının özeti yayınlandı mı? İsveç - Belçika maç özeti nerede yayınlanır? İşte bilgiler...
İsveç - Belçika UEFA Euro 2024 Eleme maçı 24 Mart 2023 Cuma günü yani bugün saat 22:45 'de başlayacak.
Maçı S Sport + üzerinden izleyebilirsiniz.
Maçı S Sport üzerinden izleyebilirsiniz. S Sport resmi web sitesine giriş yaparak maçı canlı şekilde izleyebilirsiniz.
Maç 2-0 Belçika'nın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Maçta Belçika 2-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:
Belçika'nın golleri:
- 35. dakika : Romelu Lukaku
- 49. dakika : Romelu Lukaku
Maçın özetinin maçın bitiminin ardından Youtube S Sport kanalında yayınlanacağı tahmin ediliyor.