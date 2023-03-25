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İsveç - Belçika maçı kaç kaç, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart İsveç - Belçika maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi!

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İsveç - Belçika maçı kaç kaç, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart İsveç - Belçika maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi!

Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanıyor. Bugünkü maçlardan birisi de İsveç - Belçika maçı oldu. İsveç - Belçika maçı tüm hızıyla devam ederken maçı canlı takip etmek isteyenler ve gollerini kimin attığını merak edenler internette, İsveç - Belçika maçı kaç kaç, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart İsveç - Belçika maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi! araştırması yapıyor. İşte detaylar...

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UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. İsveç - Belçika maçı kaç kaç, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart İsveç - Belçika maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi! İsveç - Belçika maçının özeti yayınlandı mı? İsveç - Belçika maç özeti nerede yayınlanır? İşte bilgiler...

İsveç - Belçika UEFA Euro 2024 Eleme maçı 24 Mart 2023 Cuma günü yani bugün saat 22:45 'de başlayacak.

Maçı S Sport + üzerinden izleyebilirsiniz.

Maçı S Sport üzerinden izleyebilirsiniz. S Sport resmi web sitesine giriş yaparak maçı canlı şekilde izleyebilirsiniz.

Maç 2-0 Belçika'nın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

Maçta Belçika 2-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Belçika'nın golleri:

  • 35. dakika : Romelu Lukaku
  • 49. dakika : Romelu Lukaku

Maçın özetinin maçın bitiminin ardından Youtube S Sport kanalında yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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