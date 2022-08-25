Bu sene Masterchef programına konuk olan İsveç Başkonsolosu Peter Ericson, diğer konsoloslar ile beraber takımların yaptıkları menüyü tatmak için ilk kez programa konuk olmuştur. İzleyicilerin sempatisini kazanan Ericson, en çok araştırılan konulardan birisi oldu. Peki, İsveç Başkonsolosu kimdir? Başkonsolos Peter Ericson kimdir?

İSVEÇ BAŞKONSOLOSU KİMDİR?

11 Eylül 1964 yılında İsveç'in Göteborg şehride doğmuştur. Birden fazla üniversitede eğitim alan Ericson,1985- 1989 yılları arasındayken Stockholm Ekonomi Okulu'nda Uluslararası Ekonomi bölümünü okudu. 1 Eylül 2019 yılından beri İsveç İstanbul Başkonsolosu görevini yapmaktadır. Stina Stoor ile ile evlidir.