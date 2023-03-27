İsveç - Azerbaycan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mart İsveç - Azerbaycan maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?
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Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İsveç - Azerbaycan maçı oldu. Peki, İsveç - Azerbaycan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mart İsveç - Azerbaycan maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İsveç - Azerbaycan maçı ne zaman başlayacak? İsveç - Azerbaycan maçının özeti nerede yayınlanır? İsveç - Azerbaycan maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün İsveç - Azerbaycan maçı olacak. Peki, İsveç - Azerbaycan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mart İsveç - Azerbaycan maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
İsveç - Azerbaycan UEFA Euro 2024 Eleme maçı 27 Mart 2023 Pazartesi günü yani bugün saat 21:45 'de başlayacak.
İrlanda - Fransa maçını S Sport Plus ve CBC Sport ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç, Solna'da, Friends Arena Stadyumu'nda oynanacak.