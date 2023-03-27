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İsveç - Azerbaycan maçı kaç kaç bitti, maç özeti yayınlandı mı? 27 Mart İsveç - Azerbaycan maç özeti ve maçın gollerini izle! Maçın gollerini kim attı

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İsveç - Azerbaycan maçı kaç kaç bitti, maç özeti yayınlandı mı? 27 Mart İsveç - Azerbaycan maç özeti ve maçın gollerini izle! Maçın gollerini kim attı

İsveç - Azerbaycan Euro 2024 grup eleme maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta son dakikalar oynanıyor. Futbol severler maç hakkında, İsveç - Azerbaycan maçı kaç kaç bitti, maç özeti yayınlandı mı? 27 Mart İsveç - Azerbaycan maç özeti ve maçın gollerini izle! Maçın gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, İsveç - Azerbaycan maçının gollerini kim attı? İsveç - Azerbaycan maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...

Euro 2024 eleme maçları devam ediyor. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de İsveç - Azerbaycan maçı oldu. Maçta son dakikalar oynanıyor. Peki, İsveç - Azerbaycan maçı kaç kaç bitti, maç özeti yayınlandı mı? 27 Mart İsveç - Azerbaycan maç özeti ve maçın gollerini izle! Maçın gollerini kim attı? İşte ayrıntılar...

İsveç - Azerbaycan UEFA Euro 2024 Eleme maçı 27 Mart 2023 Pazartesi günü yani bugün saat 21:45 'de başlayacak.

Maçı S Sport + ve CBC Sport üzerinden izleyebilirsiniz.

İsveç maçı 5-0 kazandı.

Maçı İsveç 5-0 kazandı. Maçta atılan goller şöyle:

İsveç'in golleri:

  • 38. dakika : Emil Forsberg
  • 65. dakika : Behlül Mustafazade (K.K.)
  • 79. dakika : Viktor Gyökeres
  • 88. dakika : Jesper Karlsson
  • 89. dakika : Anthony Elanga

Maç özeti maçın bitiminin ardından Youtube S Sport kanalında yayınlanacaktır.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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