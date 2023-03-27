İsveç - Azerbaycan maçı kaç kaç bitti, maç özeti yayınlandı mı? 27 Mart İsveç - Azerbaycan maç özeti ve maçın gollerini izle! Maçın gollerini kim attı
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İsveç - Azerbaycan Euro 2024 grup eleme maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta son dakikalar oynanıyor. Futbol severler maç hakkında, İsveç - Azerbaycan maçı kaç kaç bitti, maç özeti yayınlandı mı? 27 Mart İsveç - Azerbaycan maç özeti ve maçın gollerini izle! Maçın gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, İsveç - Azerbaycan maçının gollerini kim attı? İsveç - Azerbaycan maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...
Euro 2024 eleme maçları devam ediyor. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de İsveç - Azerbaycan maçı oldu. Maçta son dakikalar oynanıyor. Peki, İsveç - Azerbaycan maçı kaç kaç bitti, maç özeti yayınlandı mı? 27 Mart İsveç - Azerbaycan maç özeti ve maçın gollerini izle! Maçın gollerini kim attı? İşte ayrıntılar...
İsveç - Azerbaycan UEFA Euro 2024 Eleme maçı 27 Mart 2023 Pazartesi günü yani bugün saat 21:45 'de başlayacak.
Maçı S Sport + ve CBC Sport üzerinden izleyebilirsiniz.
İsveç maçı 5-0 kazandı.
Maçı İsveç 5-0 kazandı. Maçta atılan goller şöyle:
İsveç'in golleri:
- 38. dakika : Emil Forsberg
- 65. dakika : Behlül Mustafazade (K.K.)
- 79. dakika : Viktor Gyökeres
- 88. dakika : Jesper Karlsson
- 89. dakika : Anthony Elanga
Maç özeti maçın bitiminin ardından Youtube S Sport kanalında yayınlanacaktır.