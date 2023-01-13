İstisnalar Kaideyi Bozmaz sözleri! İllegal Hayatlar filminde çalan İstisnalar Kaideyi Bozmaz şarkısının sözleri nelerdir, sözler kime ait?
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Sagopa Kajmer'in en iyi şarkılarından kabul edilen İstisnalar Kaideyi Bozmaz'ın sözleri merak edildi. İllegal Hayatlar filminde de çalan şarkı için vatandaşlar, İstisnalar Kaideyi Bozmaz sözleri nelerdir? İstisnalar Kaideyi Bozmaz sözleri kime ait? merak etti. İşte ayrıntılar...
İstisnalar Kaideyi Bozmaz sözleri kimindir? İstisnalar Kaideyi Bozmaz rap sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
İSTİSNALAR KAİDEYİ BOZMAZ RAP SÖZLERİ
İstinalar kaideyi bozmaz, bu civan bu civarda fazla tozmaz (aha)
Elimi verdim (ya) kolumu kaptın (what) gözümü çektim, aklımı aldın (aha)
Yaşam mı ben mi bedbahtım? (what)
Sallanırsa da yıkılmaz tahtım (what)
Canım yanar ödün kopar canım (what) tabularımı kendim yazdım (asla)
İstisnalar kaideyi bozmaz, kuru yanında yaş telaş yapmaz (ha)
Eli uzun alemin, cebi de tenha, sivri dillerin alayı kesilir anla
İstisnalar kaideyi bozmaz, kuru yanında yaş telaş yapmaz
Eli uzun alemin, cebiyse tenha, sivri dillerin alayı kesilir anla
Paranın değeri arttı millet, insan değeri battı
Kimlere kaldı artık?
Sendeniz bir boş vakit arakladın, poponsa yan gelip de yattı (yat)
Yine mi komada martı? (ya)
İşlevsizlerin hepsi karttı (kartti)
Hanginiz bu piste havlu attı? (aha)
Vaktim geldi çattı, kiminde temmuzun yakıydı, kimisi marttı (ya)
Cebinde biriken az buçuksa şanstı
İşler organize edildi ve amiral battı
İstisnalar kaideyi bozmaz, kuru yanında yaş telaş yapmaz
Eli uzun alemin, cebi de tenha, sivri dillerin alayı kesilir anla
İstisnalar kaideyi bozmaz, kuru yanında yaş telaş yapmaz
Eli uzun alemin, cebiyse tenha, sivri dillerin alayı kesilir anla
İSTİSNALAR KAİDEYİ BOZMAZ SÖZLERİ KİME AİT?
İstisnalar Kaideyi Bozmaz rap şarkısı Sagopa Kajmer'e aittir. Şarkının sözleri, mix ve beatı Sagopa Kajmer'e aittir.