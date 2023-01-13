İstisnalar Kaideyi Bozmaz sözleri! İllegal Hayatlar filminde çalan İstisnalar Kaideyi Bozmaz şarkısının sözleri nelerdir, sözler kime ait?

Sagopa Kajmer'in en iyi şarkılarından kabul edilen İstisnalar Kaideyi Bozmaz'ın sözleri merak edildi. İllegal Hayatlar filminde de çalan şarkı için vatandaşlar, İstisnalar Kaideyi Bozmaz sözleri nelerdir? İstisnalar Kaideyi Bozmaz sözleri kime ait? merak etti. İşte ayrıntılar...